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Бубнов: «Краснодар» не настолько силён, чтобы играть от себя с «Зенитом»

Бубнов: «Краснодар» не настолько силён, чтобы играть от себя с «Зенитом»
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 24-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Зенит». Встреча прошла в субботу, 13 апреля. «Зенит» одержал волевую победу со счётом 2:1. В составе «Краснодара» отличился Лукас Оласа. За «Зенит» забитыми мячами отметились Матео Кассьерра и Артур.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 17:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Оласа – 16'     1:1 Кассьерра – 48'     1:2 Артур – 63'    
Удаления: Тормена – 90' / нет

«В «Краснодаре» хотели играть в атакующий футбол после ухода Ивича? Вот и получили. Хозяева просто не настолько сильны, чтобы играть от себя с «Зенитом», пусть даже и в домашнем матче. Мусаев не среагировал на ситуацию, а Семак это сделал, вот и вся разница. Мураду Олеговичу нужно время, чтобы его стиль игры приносил результаты, а его у специалиста сейчас нет», — приводит слова Александра Бубнова Sportbox.

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