Бубнов: «Краснодар» не настолько силён, чтобы играть от себя с «Зенитом»

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 24-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Зенит». Встреча прошла в субботу, 13 апреля. «Зенит» одержал волевую победу со счётом 2:1. В составе «Краснодара» отличился Лукас Оласа. За «Зенит» забитыми мячами отметились Матео Кассьерра и Артур.

«В «Краснодаре» хотели играть в атакующий футбол после ухода Ивича? Вот и получили. Хозяева просто не настолько сильны, чтобы играть от себя с «Зенитом», пусть даже и в домашнем матче. Мусаев не среагировал на ситуацию, а Семак это сделал, вот и вся разница. Мураду Олеговичу нужно время, чтобы его стиль игры приносил результаты, а его у специалиста сейчас нет», — приводит слова Александра Бубнова Sportbox.