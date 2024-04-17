Деменко: если Джикия выйдет на матч с «Зенитом» — зарядит игроков «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко высказался о возможном появлении защитника красно-белых Георгия Джикии в стартовом составе на матч 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Зенитом». Встреча состоится сегодня, 17 апреля, начало в 19:30 мск.

«Я не знаю, в каком состоянии сейчас Георгий Джикия, но его могут поставить на матч с «Зенитом». Малая игровая практика Джикии может как помочь «Спартаку», так и нет. Для футболиста малая игровая практика – это адреналин. Он много не играл, и если сейчас ему доверят место в старте и он вдруг неудачно сыграет, то это скажется психологически.

Но если он выйдет на поле, то зарядит игроков «Спартака». Очень непросто взять и стать капитаном. Должно быть какое-то уважение со стороны партнёров. А он является капитаном уже много лет, и его уважает вся команда», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.