Бубнов: в матче с ЦСКА игроки «Локомотива» с трудом унесли ноги

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские «Локомотив» и ЦСКА. Команды играли на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Встреча завершилась вничью со счётом 3:3. В составе «Локомотива» отличились Илья Самошников, Евгений Морозов и Лукас Фассон. За ЦСКА забили Тамерлан Мусаев, Антон Заболотный и Илья Агапов.

«В первом тайме «Локомотив» владел преимуществом за счёт хорошего контроля мяча. Пиняев издевался над Зделаром, Глушенков отлично дирижировал нападением, а Самошников разрывал на фланге. При этом ЦСКА мог выходить вперёд. Как не забил Обляков в пустые ворота после грубой ошибки Лантратова, непонятно.

В моменте с голом Акинфеев далековато вышел из ворот, но это тенденции современного футбола. Если бы он стоял в воротах, то не пропустил бы. Илья запустил мяч по какой-то фантастической дуге. Он вряд ли повторит такой трюк на тренировке даже с 10 попыток. Игоря же в этой ситуации можно понять, да и винить сильно не стоит.

Во втором тайме у ЦСКА вновь сработали стандарты. Они быстро сравняли счёт, но сразу же пропустили в ответ, причём дважды за короткий промежуток. Казалось, что игра для «Локомотива» сделана. Видимо, Галактионов тоже в это поверил и выпустил Дзюбу, разрушив всю атакующую мощь железнодорожников.

Федотов же пошёл ва-банк и сделал мощный ход, оставив Мусаева на поле и выпустив ему на помощь Чалова и Заболотного. Игра в три центральных форварда полностью себя оправдала. Абаскалю нужно поучиться у тренера ЦСКА делать правильные замены. Армейцы побежали вперёд, за победой. Стали «душить» соперников и забили дважды. Получилось так, что игроки «Локомотива», которые ещё несколько минут назад предвкушали победу, с трудом унесли ноги», — приводит слова Бубнова Sportbox.

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 37 очков за 23 матча. «Локомотив» находится на пятой строчке, заработав аналогичное количество очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит», у которого 47 очков.