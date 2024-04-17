Ещенко: зачем «Спартаку» спорить и выяснять отношения с 2DROTS?

Экс-футболист «Спартака» Андрей Ещенко высказался о том, что один из президентов 2DROTS назвал свой клуб «новой народной командой». Напомним, 2DROTS — двукратный победитель Медиалиги, клуб также приглашается в Кубок России и имеет большую фанатскую базу в интернете.

«Пускай что хотят, то и говорят. Зачем «Спартаку» с 2DROTS спорить, выяснять какие-то отношения, кто народный, а кто нет? Они хайпуют на негативе, драках. У них своё видение.

Это сейчас новый хайп: чем хуже, тем больше просмотров. Поэтому люди и смотрят. Потом ответка какая-то идёт и начинается. Люди просматривают, и у них получается набор аудитории. А по факту ситуация вообще мелочь», — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.