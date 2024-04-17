Бубнов высказался о решении оставить Слишковича и. о. главного тренера «Спартака»

Бывший футболист Александр Бубнов прокомментировал увольнение испанского тренера Гильермо Абаскаля из московского «Спартака». Клуб объявил об уходе специалиста в воскресенье, 14 апреля, после поражения от «Сочи» (0:1) в матче 24-го тура чемпионата России. Исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» был назначен Владимир Слишкович.

«Решение оставить Слишковича также вызывает большие вопросы. Чем он лучше Абаскаля? Про него никто и ничего не слышал. Можно было спокойно приглашать любого тренера с опытом работы в РПЛ — и результат был бы лучше. Буквально любого! Но вероятность того, что руководство найдёт тренера из России, стремится к нулю. Скорее всего, опять привезут «кота в мешке». Топовые специалисты к нам просто не поедут», — приводит слова Бубнова Sportbox.