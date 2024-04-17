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Александр Бубнов подвёл итоги работы Гильермо Абаскаля в «Спартаке»

Александр Бубнов подвёл итоги работы Гильермо Абаскаля в «Спартаке»
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался о работе испанского тренера Гильермо Абаскаля в московском «Спартаке». Абаскаль возглавлял красно-белых с 2022 года. Клуб объявил о расторжении контракта со специалистом в воскресенье, 14 апреля. Ранее «Спартак» потерпел поражение в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» с минимальным счётом 0:1.

«Абаскаль не добавил себе авторитета такой работой в «Спартаке». Единственное, что он здесь добавил, так это денег на банковский счёт. С таким гонораром и неустойкой он может больше не работать. Чудак обеспечил себя на всю жизнь. Сомневаюсь, что он будет кому-то нужен после того, что он здесь натворил. Может работать с детьми в Испании и не бедствовать», — приводит слова Бубнова Sportbox.

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