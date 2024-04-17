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Александр Бубнов назвал главную ошибку руководства «Спартака» в работе с Абаскалем

Александр Бубнов назвал главную ошибку руководства «Спартака» в работе с Абаскалем
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался об увольнении испанского тренера Гильермо Абаскаля из московского «Спартака».

«Главная ошибка руководства красно-белых — это несвоевременное продление контракта с Абаскалем. Нужно было дождаться окончания предыдущего соглашения, а уже после думать над продлением. Новый контракт развязал руки Гильермо, и он стал чудить», — приводит слова Бубнова Sportbox.

Напомним, «Спартак» продлил контракт с Гильермо Абаскалем до лета 2025 года в феврале 2023-го. В воскресенье, 14 апреля, клуб объявил об уходе испанского специалиста.

Гильермо Абаскаль возглавлял красно-белых с 2022 года. Под руководством испанца «Спартак» провёл 74 матча (36 побед, 15 ничьих, 23 поражения).

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