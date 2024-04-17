Ещенко объяснил, почему «Станица» не примет участия в МФЛ-5

Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко объяснил, почему его медиаклуб «Станица» не примет участия в новом сезоне Медийной футбольной лиги. Напомним, Ещенко является одним из основателей «Станицы». Ранее он выступал за медиакоманду «Бей Беги», которую создали Георгий Джикия и Александр Соболев. Пятый сезон Медиалиги начнётся 19 апреля 2024 года.

«Думаю, из-за нашего местоположения. Мы собрали примерно 180 тысяч просмотров на всех платформах. Команд шесть, так что ездить что нам, что другим командам по затратам будет трудновато. Закрытый аэропорт — основная причина. Это же не Питер, где ты сел на «Сапсан» и поехал», — сказал Андрей Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.