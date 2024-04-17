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Радченко: у «Спартака» есть шансы в игре с «Зенитом» — смена тренера даст толчок команде

Радченко: у «Спартака» есть шансы в игре с «Зенитом» — смена тренера даст толчок команде
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Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о предстоящем ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором сине-бело-голубые сыграют со «Спартаком». Встреча состоится сегодня, 17 апреля. Начало игры — в 19:30 мск.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
17 апреля 2024, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У «Спартака» есть шансы в игре с «Зенитом». Интересно посмотреть, какие изменения будут в составе после ухода Абаскаля. Если всё останется так же, то у «Спартака» будет не очень много шансов победить в Питере. В большинстве случаев смена тренера даёт толчок команде в лучшую сторону. Бывают команды, которые приободряются и выигрывают матчи. Но может быть и обратный эффект. Посмотрите на «Ахмат», как они неудачно сыграли с «Балтикой». Всё будет зависеть от того, какой ключик подберёт Слишкович, чтобы встряхнуть команду», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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