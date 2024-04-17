Ещенко: у медийных клубов одна задача — удержать аудиторию

Бывший футболист «Спартака» и медиаклуба «Бей Беги» Андрей Ещенко объяснил задачу медийных футбольных клубов — производить контент и удерживать аудиторию.

«Сейчас времена гаджетов, ноутбуков и всего того, что ты выставляешь. Медийные клубы потому и называются медийными, что у них основная задача – удержать аудиторию, дать контент какой-то. Мат, не мат — неважно. Профессионалы — совсем другое, у них другая цель.

У каждого своя аудитория, смысл это обсуждать? Хочет — болеет за «блогеров», это его право. Может, ребёнок вообще футбол не любит, а ему нравится просто медийность. Вот смотрит и переживает, а на футбол ему вообще пофиг», — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.