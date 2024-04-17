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Гендиректор «Ариса» Гогнидзе высказался об амбициях Шпилевского тренировать в Европе

Гендиректор «Ариса» Гогнидзе высказался об амбициях Шпилевского тренировать в Европе
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Генеральный директор «Ариса» Павел Гогнидзе высказался об амбициозности главного тренера команды из Лимасола Алексея Шпилевского. Функционер подчеркнул, что клуб защищён в финансовом аспекте в случае ухода Шпилевского. Также он подчеркнул, что амбиции Алексея тренировать в топ-чемпионатах Европы положительно сказываются на «Арисе».

«Шпилевский мечтает работать в Бундеслиге или АПЛ? У Шпилевского долгосрочный контракт с клубом. И в этом случае при переходе действуют такие же компенсации, как и с футболистами. Если говорим об экономическом аспекте, то интересы клуба защищены. То, что Алексей мечтает работать в топ-чемпионатах, — это отлично. Я бы и не хотел видеть другого тренера в клубе. Нам неинтересны тренеры, которые считают, что уже всего добились. Хорошо, когда есть амбиции. На мой взгляд, эти амбиции абсолютно обоснованны», — приводит слова Гогнидзе «РБ Спорт».

Напомним, в составе «Ариса» выступает россиянин Александр Кокорин.

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