Дмитрий Аленичев стал игроком «Народной команды» из Медиалиги

Победитель Лиги чемпионов и обладатель Кубка УЕФА, автор голов в финалах этих турниров, многократный чемпион и обладатель Кубка России в составе «Спартака» Дмитрий Аленичев стал футболистом «Народной команды», которая выступает в Медиалиге. За новый клуб Аленичев будет выступать под восьмым номером.

«Мы просто уверены, что связка Аленичев — Титов придаст нашей команде мощнейший импульс и огромный позитивный заряд на весь сезон как на поле, так и в раздевалке, ведь эти футболисты для нас и есть «Спартак», — написала пресс-служба «Народной команды».

Напомним, «Народная команда» — это медийный футбольный клуб, который создали фанаты московского «Спартака». Активные фанаты красно-белых посещают матчи «Народной команды», а в составе клуба выступает Андрей Тихонов.