Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Аленичев стал игроком «Народной команды» из Медиалиги

Дмитрий Аленичев стал игроком «Народной команды» из Медиалиги
Аудио-версия:
Комментарии

Победитель Лиги чемпионов и обладатель Кубка УЕФА, автор голов в финалах этих турниров, многократный чемпион и обладатель Кубка России в составе «Спартака» Дмитрий Аленичев стал футболистом «Народной команды», которая выступает в Медиалиге. За новый клуб Аленичев будет выступать под восьмым номером.

«Мы просто уверены, что связка Аленичев — Титов придаст нашей команде мощнейший импульс и огромный позитивный заряд на весь сезон как на поле, так и в раздевалке, ведь эти футболисты для нас и есть «Спартак», — написала пресс-служба «Народной команды».

Напомним, «Народная команда» — это медийный футбольный клуб, который создали фанаты московского «Спартака». Активные фанаты красно-белых посещают матчи «Народной команды», а в составе клуба выступает Андрей Тихонов.

Материалы по теме
«Про нас не пишут, и толка нет». Новый скандал в Медиалиге — у клубов лопнуло терпение
Эксклюзив
«Про нас не пишут, и толка нет». Новый скандал в Медиалиге — у клубов лопнуло терпение
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android