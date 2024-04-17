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Бабаев: задача ЦСКА — продать Чалова этим летом? Посмотрим по ситуации

Бабаев: задача ЦСКА — продать Чалова этим летом? Посмотрим по ситуации
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос, стоит ли перед московским клубом задача продать нападающего Фёдора Чалова в летнее трансферное окно.

«Задача ЦСКА — продать Фёдора Чалова этим летом? Посмотрим по ситуации», — приводит слова Бабаева «РБ Спорт».

Фёдор Чалов – воспитанник академии армейского клуба. За основную команду красно-синих Фёдор выступает с 2016 года. С тех пор он сыграл за ЦСКА 251 матч, где забил 85 голов и отдал 43 результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего российского форварда в € 12 млн. Напомним, московский ЦСКА располагается на четвёртом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 37 очков. Лидирует в чемпионате России «Зенит» (47 очков), который также является действующим чемпионом страны.

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