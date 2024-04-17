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Бушманов: у «Зенита» больше шансов, но увольнение Абаскаля — встряска для «Спартака»

Бушманов: у «Зенита» больше шансов, но увольнение Абаскаля — встряска для «Спартака»
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Бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов поделился ожиданиями от ответного матча красно-белых с «Зенитом» в 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Встреча состоится сегодня, 17 апреля. Начало игры — в 19:30 мск.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
17 апреля 2024, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я думаю, что у «Спартака» есть шансы в матче с «Зенитом». Понятно, что у «Зенита» их гораздо больше, но, с другой стороны, когда происходит смена тренера, это чаще всего встряска для команды. На мой взгляд, преувеличение, когда говорят, что Слишкович руководил «Спартаком» в игре с «Зенитом». На тот момент был главным тренером Абаскаль, который был на трибуне или на базе команды. Именно главный тренер тогда принимал все решения. Вот сейчас Слишкович два-три дня готовил команду и будет руководить в матче с «Зенитом».

Возможно, в игре с «Зенитом» на поле появится Джикия, но другое дело, в какой форме находится сейчас Георгий, ведь он не играл достаточно давно. Его появление добавит эмоций команде, и сам он будет на эмоциях, но насколько он готов — решает тренерский штаб», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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