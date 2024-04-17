Червиченко: в «Спартаке» есть ребята, которые могут сильно огорчить «Зенит»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от ответного матча красно-белых с «Зенитом» в 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Встреча состоится сегодня, 17 апреля. Начало игры — в 19:30 мск.

«Никто не думает, что «Спартак» выступит удачно. Скорее всего, «Зенит» должен победить. Но факты в виде отсутствия тренера и что от команды ничего не ждут, могут положительно сказаться на игре «Спартака». При отсутствии нервного напряжения команда может показать положительный результат. Тем более при проигрыше они могут продолжить играть в Кубке дальше, что добавляет спокойствия.

В «Спартаке» есть ребята, которые могут сильно огорчить «Зенит». Игра будет весёлой, но стартовые позиции «Зенита» намного сильнее», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.