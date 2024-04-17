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Ещенко: Карпин и Черчесов уже несколько раз были в «Спартаке» — и что, звать ещё раз?

Ещенко: Карпин и Черчесов уже несколько раз были в «Спартаке» — и что, звать ещё раз?
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Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко высказался о возможном назначении на пост главного тренера красно-белых Валерия Карпина или Станислава Черчесова. По его мнению, руководство клуба доверится иностранному специалисту.

«Они уже были несколько раз, разве нет? И что, звать ещё раз? Мне кажется, будет иностранный тренер, так как в руководстве есть иностранцы», — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее СМИ связывали «Спартак» с Валерием Карпиным, Станиславом Черчесовым, Паскалем Янсеном и Владимиром Ивичем. Накануне тренерский мостик московского клуба покинул испанский специалист Гильермо Абаскаль. Временно обязанности главного тренера «Спартака» исполняет один из ассистентов Абаскаля Владимир Слишкович.

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