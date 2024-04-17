Червиченко: это потребность болельщиков «Спартака», чтобы Джикия был на поле

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможном появлении защитника «Спартака» Георгия Джикии в стартовом составе на матч 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Зенитом». Встреча состоится сегодня, 17 апреля. Начало игры — в 19:30 мск.

«Возможно, мы увидим Джикию в составе. Тем более это потребность болельщиков, чтобы Джикия был на поле. Если новый тренер хочет повторить судьбу предыдущих неожиданных специалистов, как Каррера, то Джикия, может, и выйдет. Конечно, на нём может сказаться факт, что он долго не выходил на поле — он полгода не играл», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, первый матч «Спартака» и «Зенита» завершился со счётом 2:1 в пользу команды из Санкт-Петербурга.