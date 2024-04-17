Сёмин высказался о предстоящем матче «Зенит» — «Спартак» в Кубке России

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от ответного матча «Спартака» с «Зенитом» в 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2023/2024. Встреча состоится сегодня, 17 апреля, в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 19:30 мск.

«Кубок дарит неожиданности. Надеюсь, что будет интересный и равный матч. Кто пройдёт дальше — покажет предстоящая игра», — приводит слова Юрия Сёмина интернет-портал «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, первый полуфинальный матч проходил в Москве и завершился поражением «Спартака» со счётом 1:2. Первый финалист Пути РПЛ Фонбет Кубка России — московский ПФК ЦСКА. На стадии полуфинала армейский клуб обыграл по сумме двух матчей калининградскую «Балтику».