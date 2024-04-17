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Олег Терёхин: никто не говорил, что «Динамо» должно стать чемпионом

Олег Терёхин: никто не говорил, что «Динамо» должно стать чемпионом
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Бывший нападающий московского «Динамо» Олег Терёхин поделился ожиданиями от матча бело-голубых с «Оренбургом» в первом этапе 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Встреча состоится сегодня, 17 апреля. Начало игры — в 17:00 мск.

«Только победа поможет вернуть силы и уверенность «Динамо». Она вдохнёт силы в команду. Сегодня как раз кубковый матч с «Оренбургом», нужна победа. «Динамо» участвует во всех соревнованиях. Просто надо быть уверенным в команде. Чемпионат ещё не закончился. Неудачно стартанули этот отрезок, но ничего страшного, ещё играть сколько туров! Надо выигрывать, и всё стабилизируется. Победы всегда приносят удовольствие от игры и настроение.

За чемпионство сражаться уже тяжело, там «Зенит», но есть ещё второе, третье места, призовые. Никто же не говорил, что «Динамо» должно стать чемпионом. Сама гонка ещё продолжается. С «Краснодаром» можно побороться за второе, снизу идут ЦСКА, «Локомотив» и «Спартак». Сейчас борьба впереди. Если «Динамо» выиграет кубок и займёт призовое место, то отлично», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Дремовой.

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