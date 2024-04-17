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Гендиректор «Балтики»: у Игнашевича большой кредит доверия, к нему нет вопросов

Гендиректор «Балтики»: у Игнашевича большой кредит доверия, к нему нет вопросов
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Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов заявил, что у главного тренера калининградцев Сергея Игнашевича большой кредит доверия со стороны руководства клуба.

«Конечно, у Сергея Игнашевича большой кредит доверия — тренер хорошо работает, к нему нет вопросов», — приводит слова Измайлова «РБ Спорт».

Напомним, Игнашевич возглавил «Балтику» осенью 2021 года. По итогам сезона-2022/2023 калининградцы заняли второе место в Мелбет Первой лиге и вышли в Российскую Премьер-Лигу. По состоянию на сегодняшний день «Балтика» занимает 14-е место в турнирной таблице высшего российского дивизиона. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Сергея Игнашевича сыграют с «Крыльями Советов» на домашней арене. Игра состоится 20 апреля и начнётся в 16:30 по московскому времени.

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