Гранат: Личке надо найти оптимальный состав «Динамо» — пока я его не вижу

Бывший футболист московского «Динамо» Владимир Гранат высказался о последних результатах бело-голубых. «Динамо» потерпело четыре поражения в последних пяти матчах во всех турнирах.

«Видно, что не всё в порядке в команде, не всё так радостно, как казалось после первого матча с «Локомотивом».

Выпало ли «Динамо» из гонки за чемпионство? Да, конечно, 100% выпало, и хотелось бы теперь, чтобы не выпало из борьбы за бронзу.

Как вернуть уверенность? Команде нужна победа, нужна яркая игра. Сейчас важен результат, и мне кажется, что всё-таки тренеру надо найти оптимальный состав, пока я его не вижу в последних играх «Динамо», — сказал Владимир Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Нуриахметовой.