Гунько назвал тренера, который может вывести «Спартак» на прежний уровень

Бывший тренер московского «Спартака» Дмитрий Гунько назвал специалиста, которому было бы по силам вывести красно-белых на прежний уровень — когда команда боролась за чемпионство. По мнению Гунько, таким специалистом является Валерий Карпин, который серьёзно прогрессировал со времени своего первого периода работы в «Спартаке».

«Любое принятое сейчас решение будет промежуточным. На мой взгляд, человек, который может вывести «Спартак» на прежний уровень, это Карпин. Он поменялся с того времени, когда возглавлял команду, прогрессировал. И сейчас мы видим результаты «Ростова», их игру, изменения в составе, в качестве игроков», — приводит слова Гунько «РБ Спорт».

Напомним, сейчас «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.