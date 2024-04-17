Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гунько назвал тренера, который может вывести «Спартак» на прежний уровень

Гунько назвал тренера, который может вывести «Спартак» на прежний уровень
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший тренер московского «Спартака» Дмитрий Гунько назвал специалиста, которому было бы по силам вывести красно-белых на прежний уровень — когда команда боролась за чемпионство. По мнению Гунько, таким специалистом является Валерий Карпин, который серьёзно прогрессировал со времени своего первого периода работы в «Спартаке».

«Любое принятое сейчас решение будет промежуточным. На мой взгляд, человек, который может вывести «Спартак» на прежний уровень, это Карпин. Он поменялся с того времени, когда возглавлял команду, прогрессировал. И сейчас мы видим результаты «Ростова», их игру, изменения в составе, в качестве игроков», — приводит слова Гунько «РБ Спорт».

Напомним, сейчас «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Материалы по теме
Радимов назвал лучшего тренера для «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android