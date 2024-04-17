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Бывший вратарь «Баварии» Оливер Кан: опыт Тухеля может помочь мюнхенцам в Лиге чемпионов

Бывший вратарь «Баварии» Оливер Кан: опыт Тухеля может помочь мюнхенцам в Лиге чемпионов
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Экс-голкипер и бывший председатель правления «Баварии» Оливер Кан высказался в преддверии ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов между мюнхенцами и «Арсеналом».

«Я всегда воспринимал Томаса как открытого собеседника, который с профессиональной точки зрения добился большого прогресса за время работы в «ПСЖ» и «Челси». Его международный опыт может помочь мюнхенцам в Лиге чемпионов. Буду ли я смотреть эту игру? Конечно. Я всё ещё болельщик «Баварии», иногда я смотрю матчи», — приводит слова Кана Bayern & Germany в социальной сети X (ранее Twitter).

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
17 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Арсеналом» состоится сегодня, 17 апреля, и пройдёт в Мюнхене, Германия. Встречу примет домашний стадион «Баварии» «Альянц Арена». В качестве главного арбитра выступит Данни Маккели. Первая игра между командами завершилась вничью со счётом 2:2.

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