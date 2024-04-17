Бывший вратарь «Баварии» Оливер Кан: опыт Тухеля может помочь мюнхенцам в Лиге чемпионов

Экс-голкипер и бывший председатель правления «Баварии» Оливер Кан высказался в преддверии ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов между мюнхенцами и «Арсеналом».

«Я всегда воспринимал Томаса как открытого собеседника, который с профессиональной точки зрения добился большого прогресса за время работы в «ПСЖ» и «Челси». Его международный опыт может помочь мюнхенцам в Лиге чемпионов. Буду ли я смотреть эту игру? Конечно. Я всё ещё болельщик «Баварии», иногда я смотрю матчи», — приводит слова Кана Bayern & Germany в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Арсеналом» состоится сегодня, 17 апреля, и пройдёт в Мюнхене, Германия. Встречу примет домашний стадион «Баварии» «Альянц Арена». В качестве главного арбитра выступит Данни Маккели. Первая игра между командами завершилась вничью со счётом 2:2.