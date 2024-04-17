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Источник: в «Локо» планируют расстаться с Дзюбой, тренер Климов покинет клуб

Источник: в «Локо» планируют расстаться с Дзюбой, тренер Климов покинет клуб
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Тренер «Локомотива» Валерий Климов, входящий в штаб Михаила Галактионова, покинет клуб. Кроме этого, в «Локомотиве» не планируют продлевать контракт с нападающим Артёмом Дзюбой. Об этом сообщил журналист Иван Карпов в телеграм-канале.

По информации источника, у Дзюбы с Галактионовым состоялся тяжёлый разговор. Отмечается, что в руководстве «Локомотива» есть общее видение, что Дзюба должен покинуть команду предстоящим летом. Для автоматического продления контракта Дзюбе осталось совершить два результативных действия. Сообщается, что в команде шокированы из-за ухода Климова. Причиной называются разногласия по Дзюбе.

Кроме этого, накануне Артём Дзюба собрал футболистов «Локомотива» на обед и произнёс мотивирующую речь. Отмечается, что плохих слов в адрес руководства не было.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что руководство «Локомотива» сомневается в продлении контракта с Артёмом Дзюбой. Нападающий в качестве возможного варианта продолжения карьеры рассматривает китайский «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет Леонид Слуцкий.

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