Беллингем: не ожидал, что забью столько голов, но теперь хочу ещё больше

Английский полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем признался, что не рассчитывал забить так много голов в течение первого сезона в Испании.

«Меня не волнует критика. Я не ожидал, что забью так много голов, но, конечно, теперь я хочу забивать всё больше и больше», — приводит слова Беллингема известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

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Напомним, игроком мадридского клуба Беллингем стал прошлым летом. В «Реал» англичанин перебрался из дортмундской «Боруссии». В нынешнем сезоне 20-летний полузащитник провёл 34 матча за «сливочных» во всех турнирах, забил 20 голов и сделал 10 результативных передач. Действующий контракт Джуда с мадридцами рассчитан до лета 2029 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Беллингема в € 180 млн.