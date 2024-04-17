Кузьмин: для «Балтики» каждая игра — финал, нужно просто биться

Футболист «Балтики» Максим Кузьмин высказался по итогам ответного матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с ЦСКА. Игра проходила в Москве и завершилась поражением калининградской команды со счётом 0:2. Таким образом, «Балтика» проиграла по сумме двух встреч (0:3) и опустилась в сетку Пути регионов, а ЦСКА вышел в финал кубкового Пути РПЛ.

«У нас поменялся состав после «Ахмата», и ЦСКА не дал так свободно играть. Я считаю, что у нас ещё не всё потеряно в Кубке России, нужно продолжать играть. Мы проиграли, но остались в Кубке. Ничего страшного не произошло Для нас каждая игра — финал. Нужно просто биться», — сказал Максим Кузьмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.