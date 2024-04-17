Игрок «Барселоны» Араухо сделал заявление после своей ошибки в матче с «ПСЖ»

Защитник каталонской «Барселоны» Рональд Араухо прокомментировал вылет каталонской команды из Лиги чемпионов УЕФА по итогам двухматчевого противостояния с «ПСЖ» (3:2, 1:4).

«Футбол, который доставил столько радости в мою жизнь, теперь так сильно ударил в меня. Благодарю всех тех, кто безоговорочно рядом, моих одноклубников, которые отдали все силы на поле, и болельщиков, которые верили в команду до конца. Мне так жаль, что я не подарил вам радость. Попробуем ещё раз. Вперед, «Барса», вместе и навсегда!» – написал Араухо в своих социальных сетях.

Напомним, вчера, 16 апреля, «Барселона» в ответной встрече 1/4 финала Лиги чемпионов уступила «ПСЖ» со счётом 1:4. Главным антигероем встречи стал защитник каталонской команды Рональд Араухо. Уругвайский футболист получил прямую красную карточку на 29-й минуте.