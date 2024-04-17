«Урал» — «Ростов»: хозяева вышли вперёд на 10-й минуте

В матче первого этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России встречаются екатеринбургский «Урал» и «Ростов». Команды играют на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым (Санкт-Петербург). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент выхода новости хозяева ведут — 1:0.

На 10-й минуте уральцы вышли вперёд. В их составе голом отметился Гильерме Шеттине.

Ранее во втором этапе 1/4 финала Пути регионов Кубка России «Урал» на своём поле победил «Локомотив» с минимальным счётом 1:0. «Ростов» на выезде встречался с подмосковными «Химками». Команда Валерия Карпина одержала победу в серии пенальти — 0:0, 7:6.