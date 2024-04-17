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«Омония» — «Арис»: где смотреть прямую трансляцию матча команды Александра Кокорина

«Омония» — «Арис»: где смотреть прямую трансляцию матча команды Александра Кокорина
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Сегодня, 17 апреля, состоится ответный полуфинальный матч Кубка Кипра по футболу между «Омонией» и лимасольским «Арисом», за который выступает российский нападающий Александр Кокорин. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Прямую трансляцию матча можно посмотреть по ссылкам:

Напомним, первый матч полуфинала Кубка России по футболу состоялся 10 апреля. Он завершился победой «Омонии» со счётом 3:0.

В данный момент лимасольский «Арис» располагается на четвёртой строчке чемпионата Кипра по футболу, набрав 61 очко в 33 проведённых матчах. «Омония», в свою очередь, идёт третьей, имея на своём счету 65 очков после аналогичного количества игр.

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