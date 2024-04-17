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Фёдор Смолов забил первый гол с октября 2023 года

Фёдор Смолов забил первый гол с октября 2023 года
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Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов поразил ворота «Оренбурга» на 11-й минуте матча первого этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Таким образом, российский форвард отметился голом впервые с 29 октября 2023 года. Тогда он забил в кубковом матче в ворота петербургского «Зенита» (1:0).

В эти минуты в матче первого этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России встречаются «Оренбург» и «Динамо». Команды играют на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Встреча началась в 17:00 по московскому времени. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу гостей.

Напомним, в нынешнем сезоне 34-летний Фёдор Смолов в общей сложности принял участие в 27 матчах во всех турнирах. Он записал на свой счёт пять голов и четыре результативные передачи. Действующее трудовое соглашение Смолова с бело-голубыми рассчитано до лета.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь регионов)
17 апреля 2024, среда. 17:00 МСК
Оренбург
Оренбург
2-й тайм
1 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Смолов – 11'     0:2 Тюкавин – 62'     1:2 Горбани – 68'     1:3 Фомин – 74'    
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