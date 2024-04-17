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Президент «Оренбурга» Еремякин прокомментировал передачу розового свитера от Лички

Президент «Оренбурга» Еремякин прокомментировал передачу розового свитера от Лички
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин прокомментировал передачу главным тренером московского «Динамо» Марцелом Личкой розового свитера в музей поволжской команды перед началом матча 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь регионов)
17 апреля 2024, среда. 17:00 МСК
Оренбург
Оренбург
2-й тайм
1 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Смолов – 11'     0:2 Тюкавин – 62'     1:2 Горбани – 68'     1:3 Фомин – 74'    

«Будем хранить вечно! Всё будет нормально», — приводит слова Еремякина «РБ Спорт».

Напомним, Марцел Личка возглавлял «Оренбург» с 2020 года. Летом 2023 года чешский специалист возглавил «Динамо». Розовый свитер Личка чаще всего надевал на матчи «Оренбурга», а затем и «Динамо».

В эти минуты в матче первого этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России встречаются «Оренбург» и «Динамо». Команды играют на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Встреча началась в 17:00 по московскому времени. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу гостей. На 11-й минуте гол забил форвард бело-голубых Фёдор Смолов.

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