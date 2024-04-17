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Агент Бабича рассказал, когда защитник «Спартака» вернётся после болезни

Футбольный агент Мануэль Стоянович, представляющий интересы защитника московского «Спартака» Срджана Бабича, ответил на вопрос о том, когда его клиент вернётся на поле.

«Бабич скоро будет готов», — сказал Стоянович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее Дмитрий Зеленов, глава пресс-службы московского «Спартака», сообщил об отсутствии вратаря Александра Селихова, защитника Срджана Бабича и полузащитника Романа Зобнина в составе команды на ответный матч 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с петербургским «Зенитом».

Напомним, защитник московского «Спартака» Срджан Бабич в нынешнем сезоне принял участие в 20 матчах российской команды во всех официальных турнирах. Сербский футболист сумел записать на свой счёт три забитых мяча.