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Канчельскис: думаю, Джикии будет трудно вернуться в стартовый состав «Спартака»

Канчельскис: думаю, Джикии будет трудно вернуться в стартовый состав «Спартака»
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис выразил сомнения относительно возвращения в стартовый состав «Спартака» защитника красно-белых Георгия Джикии после увольнения из клуба главного тренера Гильермо Абаскаля.

«Наверное, у Абаскаля были какие-то проблемы с Джикией. Дыма без огня не бывает, что-то было. Думаю, Джикии и сейчас будет трудно вернуться в стартовый состав. Может, он там у Абаскаля на тренировках только по кругу бегал. У него долго не было игровой практики, тяжело. Неясно, как он тренировался, в каком физическом состоянии находится. Думаю, он вряд ли сможет вернуться даже сейчас, потому что физиологию не обманешь. Может вернуться на одну-две игры, но потом снова сесть. Трудно вернуться», — приводит слова Канчельскиса Legalbet.

Напомним, сегодня, 17 апреля 2024 года, состоится ответный матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встретятся санкт-петербургский «Зенит» и московский «Спартак».

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
17 апреля 2024, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
1-й тайм
0 : 0
Спартак М
Москва
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