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«Ничего страшного». Деограсия — о четырёх пропущенных мячах в матче с «Динамо»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия прокомментировал поражение своей команды в матче первого этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Динамо» со счётом 2:4.

— Что касается матча, счёт не по игре. Я думаю, что мы заслуживали большего, ничего страшного, нам надо учиться на ошибках.

— Пропустили четыре гола, практически все после ошибок в опорной зоне…

— Ничего страшного, ошибки после неудачных передач, их надо отрабатывать. Я не расстроен, команда показала характер, характер победителя, — приводит слова Деограсии «Матч ТВ».

Уже на 11-й минуте гости вышли вперёд. В их составе забил нападающий Фёдор Смолов. На 62-й минуте Константин Тюкавин удвоил преимущество столичного клуба.

На 68-й минуте хозяева отыграли один мяч усилиями Мохаммада Горбани. Но полузащитник динамовцев Денис Макаров на 74-й минуте отправил третий мяч в ворота «Оренбурга». До разгрома дело довёл Хорхе Карраскаль. Однако Хорди Томпсон в компенсированное время позволил хозяевам избежать крупного поражения.

Таким образом, «Динамо» обыграло «Оренбург» и вышло в финал первого этапа Пути регионов Кубка России.