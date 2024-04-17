Защитник «Ромы» Н'Дика выписан из больницы после потери сознания в матче Серии А

Защитник «Ромы» Эван Н'Дика выписан из больницы по итогам обследования, проведённого после потери игроком сознания в матче 32-го тура итальянской Серии А с «Удинезе». Об этом сообщает Football Italia.Напомним, во время матча футболист упал на газон, схватившись за грудь. Встреча была остановлена при счёте 1:1 и будет доиграна позднее.

По информации источника, защитник прошёл медицинское обследование в Риме в понедельник, 15 апреля, и результаты подтвердили отсутствие проблем с сердцем у игрока.

Н'Дика ещё не тренировался с командой и следующие несколько дней будет отдыхать, поэтому он не сможет принять участие в предстоящем матче «Ромы» с «Миланом» в Лиге Европы.

Сообщается, что защитник пройдёт дополнительные тесты в понедельник, 22 апреля, для проверки его лёгких.