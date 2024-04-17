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Гончаренко объяснил поражение «Урала» от «Ростова» в Кубке России

Гончаренко объяснил поражение «Урала» от «Ростова» в Кубке России
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Главный тренер екатеринбургского «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал поражение своей команды от «Ростова» в первом раунде полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России по футболу. Встреча состоялась сегодня, 17 апреля 2024 года. Она завершилась со счётом 3:1 в пользу ростовчан.

«Нам не хватило движения на половине поля соперника, чтобы выше обороняться, лучше прессинговать. Мы начали низко обороняться, чего нам не совсем хотелось. Не хватало давления, не могли атаковать на половине «Ростова», соответственно, мало моментов создали», — сказал Гончаренко в эфире «Матч ТВ».

Таким образом, подопечные Виктора Гончаренко по итогам игрового дня в Кубке России по футболу вылетели из турнира. Что касается «Ростова», то он вышел в полуфинал второго этапа Пути регионов.

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