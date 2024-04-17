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Стали известны итоги жеребьёвки второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России

Стали известны итоги жеребьёвки второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России
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17 апреля была проведена жеребьёвка второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России.

По её итогам московское «Динамо» примет на своём поле столичный «Спартак», а «Ростов» сыграет с калининградской «Балтикой». Матчи пройдут 1-2 мая. Победители пар выйдут в финал Пути регионов, где сыграют друг с другом за выход в Суперфинал. В финале Пути РПЛ встретятся петербургский «Зенит» и московский ЦСКА.

Ранее в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России встречались санкт-петербургский «Зенит» и московский «Спартак». Команды сыграли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Встреча завершилась ничейным результатом — 0:0. В первом матче 1/2 финала Пути РПЛ «Зенит» обыграл «Спартак» в Москве со счётом 2:1.

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