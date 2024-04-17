Тренер «Спартака» Слишкович: в ничьей с «Зенитом» есть вкус поражения

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович прокомментировал ничейный результат в матче с «Зенитом» (0:0, 1:2 первый матч) в полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Ничья, но есть привкус поражения, потому что мы не прошли дальше. Теперь нам предстоит играть с «Динамо». Сегодня «Зенит» играл лучше, а мы создавали меньше моментов. После перерыва играли лучше, но у ребят есть блок и боязнь, чтобы показывать свои качества. Моя задача – это вернуть. Сегодня я видел в ребятах настрой, они бились, старались. Да, соперник давил и создавал моменты. Но желание ребят было видно. Отмечу и Александра Максименко — он нас спасал. Необходимо рассмотреть этот результат с позитивной точки зрения», — передаёт слова Слишковича корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.