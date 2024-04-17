Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Спартака» Слишкович: в ничьей с «Зенитом» есть вкус поражения

Тренер «Спартака» Слишкович: в ничьей с «Зенитом» есть вкус поражения
Аудио-версия:
Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович прокомментировал ничейный результат в матче с «Зенитом» (0:0, 1:2 первый матч) в полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Ничья, но есть привкус поражения, потому что мы не прошли дальше. Теперь нам предстоит играть с «Динамо». Сегодня «Зенит» играл лучше, а мы создавали меньше моментов. После перерыва играли лучше, но у ребят есть блок и боязнь, чтобы показывать свои качества. Моя задача – это вернуть. Сегодня я видел в ребятах настрой, они бились, старались. Да, соперник давил и создавал моменты. Но желание ребят было видно. Отмечу и Александра Максименко — он нас спасал. Необходимо рассмотреть этот результат с позитивной точки зрения», — передаёт слова Слишковича корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Материалы по теме
Абаскаль ушёл — Джикия вернулся! Но «Спартак» не проиграл «Зениту» благодаря Максименко
Абаскаль ушёл — Джикия вернулся! Но «Спартак» не проиграл «Зениту» благодаря Максименко
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android