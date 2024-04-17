Семак: «Зенит» наиграл на победу со «Спартаком», но не всегда получается много забивать

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ничью в ответном матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России по футболу со «Спартаком», который завершился со счётом 0:0

«Сегодня нас подвела реализация, плюс игра вратаря соперника. Сегодня нам не повезло. В предыдущей встрече ничья была более заслуженной. Сегодня мы наиграли на победу по моментам, по качеству игры. Но не всегда получается забивать много.

Ничья из-за отсутствия концентрации? У меня другая специализация, не могу туда вникнуть. Такое бывает — создаёшь моменты, но не забиваешь. Тем интересен футбол. Наша команда на протяжении многих лет забивает много. Когда-то больше, когда-то меньше. Количество обязательно перерастёт в качество», – передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ «Зенит» обыграл «Спартак» в Москве со счётом 2:1. В составе сине-бело-голубых дубль оформил Педро. За «Спартак» забил Манфред Угальде.

Таким образом, «Зенит» по сумме двух встреч обыграл красно-белых и вышел в финал Пути РПЛ Кубка России. «Спартак» опустился в нижнюю сетку.