Сергей Семак оценил игру Ильзата Ахметова

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал игру российского полузащитника Ильзата Ахметова в ответном матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России по футболу с «Спартаком» (0:0).

«Нужно на тренировках, играх заслужить место в стартовом составе. Календарь плотный. Надеюсь, у всех игроков будет возможность проявить себя», – передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ «Зенит» обыграл «Спартак» в Москве со счётом 2:1. В составе сине-бело-голубых дубль оформил Педро. За «Спартак» забил Манфред Угальде.

Таким образом, «Зенит» по сумме двух встреч обыграл красно-белых и вышел в финал Пути РПЛ Кубка России. «Спартак» опустился в нижнюю сетку.