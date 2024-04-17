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Сергей Семак оценил игру Ильзата Ахметова

Сергей Семак оценил игру Ильзата Ахметова
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал игру российского полузащитника Ильзата Ахметова в ответном матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России по футболу с «Спартаком» (0:0).

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
17 апреля 2024, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва

«Нужно на тренировках, играх заслужить место в стартовом составе. Календарь плотный. Надеюсь, у всех игроков будет возможность проявить себя», – передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ «Зенит» обыграл «Спартак» в Москве со счётом 2:1. В составе сине-бело-голубых дубль оформил Педро. За «Спартак» забил Манфред Угальде.

Таким образом, «Зенит» по сумме двух встреч обыграл красно-белых и вышел в финал Пути РПЛ Кубка России. «Спартак» опустился в нижнюю сетку.

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