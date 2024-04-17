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Защитник «Спартака» Хлусевич ответил, изменилась ли команда после ухода Абаскаля

Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич прокомментировал ничью в ответном матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России по футболу с петербургским «Зенитом» (0:0). Это первая игра красно-белых после отставки Гильермо Абаскаля.

— В первом тайме не могли сохранить мяч, может быть, где-то немного суетились. Во втором тайме вышли, немного наладили игру и больше стали контролировать мяч.

— Изменилось ли что-то тактически за эти три дня в команде?

— Всё меняется. Все меняются, поэтому, может быть, частично где-то что-то поменялось, — передает слова Хлусевича корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ «Зенит» обыграл «Спартак» в Москве со счётом 2:1. В составе сине-бело-голубых дубль оформил Педро. За «Спартак» забил Манфред Угальде.

Таким образом, «Зенит» по сумме двух встреч обыграл красно-белых и вышел в финал Пути РПЛ Кубка России. «Спартак» опустился в нижнюю сетку.