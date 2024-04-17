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Владимир Слишкович рассказал о своём уровне владения русским языком

Владимир Слишкович рассказал о своём уровне владения русским языком
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Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович оценил свой уровень владения русским языком.

«Я не считаю, что у меня красивый русский. Много ошибок. Но когда хочешь говорить о футболе — это серьёзный момент. Я хочу сказать все свои мысли. И ошибаюсь», — передаёт слова Слишковича корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, сегодня, 17 апреля, завершился ответный матч 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и московский «Спартак». Матч закончился со счётом 0:0.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
17 апреля 2024, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва

В первом матче 1/2 финала Пути РПЛ «Зенит» обыграл «Спартак» в Москве со счётом 2:1. В составе сине-бело-голубых дубль оформил Педро. За «Спартак» забил Манфред Угальде.

Таким образом, «Зенит» по сумме двух встреч обыграл красно-белых и вышел в финал Пути РПЛ Кубка России. «Спартак» опустился в нижнюю сетку.

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