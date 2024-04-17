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«Аль-Хиляль» прервав рекордную победную серию в истории футбола, проиграв «Аль-Айну»

«Аль-Хиляль» прервав рекордную победную серию в истории футбола, проиграв «Аль-Айну»
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Закончился первый матч 1/2 финала азиатской Лиги чемпионов между «Аль-Айном» из ОАЭ и саудовским «Аль-Хилялем». Матч завершился поражением саудовского клуба со счётом 2:4.

Лига чемпионов АФК - 2024 . 1/2 финала. 1-й матч
17 апреля 2024, среда. 19:00 МСК
Аль-Айн
Эль-Айн, ОАЭ
Окончен
4 : 2
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
1:0 Рахими – 6'     2:0 Рахими – 26'     3:0 Рахими – 38'     3:1 Малком – 49'     4:1 Каку – 56'     4:2 Аль-Давсари – 78'    

На шестой минуте матча забил марокканский нападающий хозяев Суфьян Рахими. Спустя 20 минут Рахими удвоил преимущество хозяев, реализовав пенальти. На 38-й минуте Рахими оформил хет-трик, также реализовав пенальти.

На 49-й минуте «Аль-Хиляль» сократил отставание в счёте. Отличился бывший игрок «Зенита» Малком с передачи Сергея Милинковича-Савича. На 56-й минуте полузащитник «Аль-Айна» Каку реализовал третий пенальти в матче и забил четвёртый гол в ворота гостей. На 78-й минуте защитник «Аль-Хиляля» Салем Аль-Давсари забил второй гол в составе гостей.

Таким образом, «Аль-Хиляль» прервал рекордную серию из побед, которая насчитывала 34 матча и длилась с конца сентября прошлого года.

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