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Защитник «Манчестер Сити» — о вылете из ЛЧ: мы доминировали над «Реалом» весь матч

Защитник «Манчестер Сити» — о вылете из ЛЧ: мы доминировали над «Реалом» весь матч
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Защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш прокомментировал поражение команды в четвертьфинале Лиги чемпионов с «Реалом». В ответном матче английский клуб проиграл в серии послематчевых пенальти.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
17 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
1 : 1
3 : 4
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Родриго – 12'     1:1 Де Брёйне – 76'    

«Я не знаю, что сказать. Мы доминировали на протяжении всей игры. У нас были моменты. Мы боролись, у нас были шансы, но это был не наш день. Иногда мяч попадает в сетку, иногда — нет. Теперь нам нужно с нетерпением ждать того, что будет в сезоне. У нас не будет много времени на отдых. Это напряжённая часть сезона. Сейчас время быть сильными, особенно психологически. Мы всё ещё участвуем в двух важных соревнованиях», — приводит слова Диаша BBC.

Отметим, «Манчестер Сити» является действующим победителем Лиги чемпионов.

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