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Гвардиола высказался о незабитом пенальти Силвы в матче с «Реалом» в Лиге чемпионов

Гвардиола высказался о незабитом пенальти Силвы в матче с «Реалом» в Лиге чемпионов
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал незабитый пенальти Бернарду Силвы в серии послематчевых пенальти с «Реалом» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Напомним, Силва не реализовал свой удар, пробив по центру ворот. «Манчестер Сити» проиграл серию пенальти и вылетел из Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
17 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
1 : 1
3 : 4
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Родриго – 12'     1:1 Де Брёйне – 76'    

«Он сказал, что хочет реализовать пенальти и что он надёжный игрок. Но какая у него была игра», — приводит слова Гвардиолы BBC.

В полуфинале Лиги чемпионов «Реал» встретится с «Баварией». В другом полуфинале «Боруссия» сыграет с «ПСЖ».

Отметим, «Манчестер Сити» является действующим победителем Лиги чемпионов. В решающем матче прошлого года команда обыграла миланский «Интер» со счётом 1:0.

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