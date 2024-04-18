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Гвардиола высказался о незабитом пенальти Силвы в матче с «Реалом» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал незабитый пенальти Бернарду Силвы в серии послематчевых пенальти с «Реалом» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Напомним, Силва не реализовал свой удар, пробив по центру ворот. «Манчестер Сити» проиграл серию пенальти и вылетел из Лиги чемпионов.

«Он сказал, что хочет реализовать пенальти и что он надёжный игрок. Но какая у него была игра», — приводит слова Гвардиолы BBC.

В полуфинале Лиги чемпионов «Реал» встретится с «Баварией». В другом полуфинале «Боруссия» сыграет с «ПСЖ».

Отметим, «Манчестер Сити» является действующим победителем Лиги чемпионов. В решающем матче прошлого года команда обыграла миланский «Интер» со счётом 1:0.

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