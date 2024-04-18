Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аталанта — Ливерпуль. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шикунов: выпустить Джикию с «Зенитом» — хороший ход Слишковича

Шикунов: выпустить Джикию с «Зенитом» — хороший ход Слишковича
Комментарии

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов высказался о выходе защитника красно-белых Георгия Джикии на замену в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с санкт-петербургским «Зенитом» (0:0).

«Выпустить Джикию — хороший ход Слишковича. Всё-таки он капитан команды. Вокруг него сразу другой менталитет, все объединяются. Это хороший шаг — дать шанс капитану. Было совсем несправедливо по отношению к Джикии. Ну не мог он за два месяца разучиться играть в футбол. Слушать Абаскаля было смешно. Джикия всё знает и помнит, безумно любит «Спартак», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Спартак» уступил по сумме двух матчей (1:2) и опустился в сетку Пути регионов.

Материалы по теме
Абаскаль ушёл — Джикия вернулся! Но «Спартак» не проиграл «Зениту» благодаря Максименко
Абаскаль ушёл — Джикия вернулся! Но «Спартак» не проиграл «Зениту» благодаря Максименко
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android