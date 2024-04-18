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Между игроками «ПСЖ» и «Барселоны» произошла стычка из-за выкрика Мбаппе после матча в ЛЧ

Между игроками «ПСЖ» и «Барселоны» произошла стычка из-за выкрика Мбаппе после матча в ЛЧ
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Между игроками «Пари Сен-Жермен» и «Барселоны» произошла стычка из-за выкрика нападающего парижан Килиана Мбаппе после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов (4:1). Форвард крикнул: «Это футбол, говорить нужно на поле», футболисты сине-гранатовых последовали за ним в подтрибунное помещение и попытались выяснить отношения. Об этом сообщает испанское интернет-издание Mundo Deportivo.

Напомним, матч между «ПСЖ» и «Барселоной» состоялся 16 апреля. Игра проходила на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. На 12-й минуте счёт в матче открыл вингер «Барселоны» Рафинья. На 29-й минуте защитник «Барселоны» Араухо у линии штрафной сбил Баркола и получил прямую красную карточку за фол последней надежды.

На 40-й минуте вингер «ПСЖ» Усман Дембеле сравнял счёт в матче. На 54-й минуте полузащитник гостей Витинья вывел свою команду вперёд. На 61-й минуте нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе укрепил преимущество своей команды, реализовав пенальти. На 89-й минуте Мбаппе оформил дубль. Таким образом, «ПСЖ» обыграл «Барселону» со счётом 4:1 (общ. 6:4).

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
1 : 4
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Рафинья – 12'     1:1 Дембеле – 40'     1:2 Vitinha – 54'     1:3 Мбаппе – 61'     1:4 Мбаппе – 89'    
Удаления: Араухо – 29' / нет
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