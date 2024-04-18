Кавазашвили: Максименко выдержал экзамен в матче с «Зенитом» в Кубке России

Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался по итогам матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между красно-белыми и «Зенитом» (0:0).

«Конечно, это заслуга Саши, что «Спартак» вчера сыграл вничью. Всем тренерам, у которых два сильных вратаря в команде, нужно делать выбор на одного. Один вратарь должен играть. Это даст ему уверенность. Он привыкает к защитникам, а они к нему. Появляется доверие в команде между игроками во время матча. Любой вратарь будет мандражировать, играя в таком матче. Максименко выдержал экзамен и доказал, что он один из лучших вратарей в России», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, матч между «Спартаком» и «Зенитом» состоялся накануне, 17 апреля, и завершился вничью со счётом 0:0.