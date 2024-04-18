РПЛ поздравила «Спартак» со 102-летием клуба

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Пресс-служба Российской Премьер-Лиги опубликовала поздравление московскому «Спартаку» в честь 102-летия клуба. Красно-белых поздравили со знаменательной датой и пожелали красивой игры и ярких побед.

«102-й день рождения сегодня празднует футбольный клуб «Спартак»! От всей души поздравляем красно-белых с этой памятной датой, желаем красивого футбола и ярких побед!» — написала пресс-служба РПЛ в своём телеграм канале.

Напомним, на данный момент «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда набрала 35 очков за 23 матча. Недавно красно-белые отправили в отставку своего главного тренера Гильермо Абаскаля. СМИ связывают клуб с Валерием Карпиным, Станиславом Черчесовым, Владимиром Ивичем и Паскалем Янсеном.