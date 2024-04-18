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Тьерри Анри: лучшая команда — это та команда, которая хорошо защищается

Тьерри Анри: лучшая команда — это та команда, которая хорошо защищается
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Бывший нападающий «Арсенала», «Барселоны» и сборной Франции Тьерри Анри высказался о роли оборонительных действий в современном футболе после матча 1/4 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити».

«Есть что-то, что называется защитой. Защищаясь, можно контролировать игру. Люди скажут, что «Сити» — лучшая команда, но защита — это часть игры. Я считаю, что лучшая команда — это та команда, которая хорошо защищается», — приводит слова Анри Madrid Xtra в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и мадридским «Реалом» состоялся накануне, 17 апреля. Команды играли на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато (Италия). Основное и дополнительное время матча завершилось вничью — 1:1 (4:4 по сумме двух матчей). В серии пенальти сильнее оказался мадридский «Реал» — 4:3.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
17 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
1 : 1
3 : 4
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Родриго – 12'     1:1 Де Брёйне – 76'    
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